Игрок «Кайрата» Швырёв: «Зачем из «Локомотива» или «Зенита» уходить в средний европейский клуб?»

Игрок «Кайрата» Вячеслав Швырёв выразил мнение, что футболистам нет смысла менять ведущие клубы РПЛ на средние команды из Европы, так как развиваться можно и в России.

«Зачем из того же «Локомотива» или «Зенита» уходить в средний европейский клуб? В «Локомотиве» тоже можно расти, как в средней команде французского чемпионата, да ещё и с семьёй», — цитирует Швырёва «Матч ТВ».

Напомним, самыми известными российскими игроками, выступающими в настоящий момент в Европе, являются Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Далер Кузяев («Гавр»).