Агент Витории не исключил возможное возвращение тренера в «Спартак»

Мохамед Афзал, агент бывшего главного тренера «Спартака» Руя Витории, допустил возможное возвращение португальского специалиста в московский клуб.

«Если от «Спартака» в будущем поступит предложение, Руй может его рассмотреть. Но пока ему нужно время. Это момент рефлексии», — цитирует агента Sport24.

Напомним, ранее Витория был отправлен в отставку с поста наставника сборной Египта, после чего стало известно, что 53-летний специалист возьмёт паузу в карьере.

«Спартак» португалец возглавлял в 2021 году. Также тренер успел поработать в саудовском «Аль-Насре» и лиссабонской «Бенфике».