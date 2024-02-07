Агент Чебеджи: «Как Джикия собирается бороться за состав «Трабзонспора», если не попадает даже в состав «Спартака»

Известный турецкий агент Адам Чебеджи отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Трабзонспор».

По мнению агента, 30-летнему россиянину будет сложно пробиться в основной состав турецкой команды.

«Как Джикия собирается бороться за состав «Трабзонспора», если не попадает даже в состав «Спартака»? Просто потрясающе, что теперь каждый защитник может рассматриваться, как потенциальный новичок «Трабзонспора», потому что сейчас клуб не в состоянии подписывать дорогостоящих футболистов», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Отметим, что ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что Джикия заслуживает выступать в более сильной команде, чем «Трабзонспор».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника сборной России в 5 миллионов евро.