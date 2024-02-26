Каррера пожелал «Спартаку» выиграть оставшиеся матчи РПЛ в текущем сезоне

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чего бы хотел пожелать «красно-белым» во второй части текущего сезона.

«Желаю «красно-белым» выиграть 12 из 12 оставшихся матчей в РПЛ. Возможно ли это? К этому надо стремиться», — приводит слова Карреры портал «РБ Спорт».

По итогам 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков.

2 марта «Спартак» будет гостить в Санкт-Петербурге у местного «Зенита». Игра 19-го тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.