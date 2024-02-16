Колосков: «Ощущение, что у Промеса просто нет мозгов»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал обвинительный приговор лидера «Спартака» Квинси Промеса.

Футболист получил шесть лет тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ. Игрок имеет право обжаловать данное решение суда.

Функционер признался, что не понимает поведение форварда московского клуба.

«Ощущение, что у человека просто нет мозгов и отсюда такое вопиющее нарушение закона», – приводит слова Колоскова «РИА Новости Спорт».

Он также добавил, что бомбардир не должен был так поступать, имея внушительный контракт со столичными спартаковцами.