Радченко: «Отсутствие Промеса не должно волновать «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландец не сыграет против «сине-бело-голубых» в матче 19-го тура Премьер-лиги.

«Что касается отсутствия Промеса в составе «Спартака», то это не должно волновать «Зенит», незаменимых игроков нет, футбол - командный вид спорта», - цитирует Радченко «Матч ТВ».

Напомним, что Промес был задержан в ОАЭ и пока не может покинуть страну.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.