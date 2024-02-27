Широков не понимает решение «Зенита» отправить Кругового во вторую команду

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о решении петербургского клуба отправить во вторую команду Данила Кругового, который договорился о переходе в ЦСКА на правах свободного агента ближайшим летом.

По мнению Широкова, «Зениту» следовало отпустить Кругового в московский клуб уже этой зимой.

«Предлагали же деньги (ЦСКА), почему было не взять? Круговой же ни в чём регламент не нарушал, за полгода предупредил о подписании контракта с другим клубом и уходе», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Круговой провёл в составе «сине-бело-голубых» 18 матчей и отдал в них две результативные передачи.