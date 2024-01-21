Семак объяснил отсутствие некоторых новичков «Зенита» в первом контрольном матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему некоторые новички петербургской команды пропускают товарищеский матч против самаркандского «Динамо».

Напомним, текущей зимой состав «сине-бело-голубых» пополнили Нино, Педро, Артур и Ильзат Ахметов.

«Нино ещё надо поработать и поднабрать хорошее функциональное состояние. И Ильзат Ахметов сегодня тоже будет делать другую работу, в следующем матче он будет в строю», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и самаркандским «Динамо» проходит в данную минуту в Абу-Даби. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт — 1:0 в пользу петербуржцев.