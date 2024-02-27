«Спартак» отказался от покупки уругвайского вингера

Вингер уругвайского «Ливерпуля» Лусиано Родригес мог перебраться в московский «Спартак».

Как утверждает Metaratings, спортивному блоку столичного клуба были предложены услуги 20-летнего Лусиано Родригеса. По данным источника, в «Спартаке» увидели потенциал футболиста, но у «красно-белых» были уже другие игроки в шорт-листе.

В прошлом сезоне Родригес принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и стал автором шести ассистов.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Родригеса составляет четыре с половиной миллиона евро.