Гладилин: «В России Промесу найдут работу, будет играть за легенд «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом, приговорённого к шести годам тюремного заключения в Нидерландах.

По словам Гладилина, нидерландскому футболисту необходимо продолжать жить в России.

«Не сомневаюсь, что ему надо продолжать жизнь в России. Здесь найдут ему работу, будет играть за легенд «Спартака», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, Промес защищает цвета «Спартака» с февраля 2021 года. Также он выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. В текущем сезоне на счету вингера восемь голов и восемь результативных передач в 21 проведённом матче.