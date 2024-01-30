Агент Москвичёва: «Вариант с махачкалинским «Динамо» отпал неделю назад»

Василий Голяна, агент вратаря «Зенита» Богдана Москвичёва, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что арендовать 19-летнего футболиста планирует махачкалинское «Динамо», которое сейчас возглавляет турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги.

По словам агента, вариант с махачкалинским клубом больше не актуален, однако сторона футболиста продолжает вести диалог с другими клубами.

«Махачкалинское «Динамо» уже отпало неделю назад, потому что они переподписали Волка. По Богдану актуальность несколько снизилась, а с нашей стороны она снизилась до самого низкого уровня, потому что мы хотели отправить Богдана только в клуб, где он будет претендовать на позицию первого номера», — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Москвичёв не провёл за «Зенит» ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 100 тысяч евро.