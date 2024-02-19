Игрок «Зенита» Сантос: «К матчу со «Спартаком» команда будет готова на сто процентов»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о состоянии команды в преддверии возобновления сезона.

Напомним, свой первый матч в весенней части текущего розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут уже 2 марта против «Спартака».

Сантос положительно оценил состояние игроков «Зенита», отметив, что к матчу с «красно-белыми» команда будет готова на сто процентов.

«Уверен, что к матчу все будут готовы на сто процентов. Это очень важно, потому что именно это и создаёт разницу в игре. Все мы стремимся к тому, чтобы в наиболее оптимальной форме подойти к этому матчу», — приводит слова Сантоса пресс-служба петербургского клуба.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.