Кечинов: «Нереально, чтобы Абаскаль влезал в работу спортивного директора»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Эксперт считает, что информация о вмешательстве испанского специалиста в работу спортивного директора клуба не соответствует действительности.

«Естественно он (спортивный директор) согласовывает трансферы с главным тренером. Но чтобы главный тренер влезал в работу спортивного директора и занимался всеми трансферными делами — это нереально. Его не хватит на свою основную работу», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой первый матч в весенней части сезона команда Абаскаля проведёт в начале марта против «Зенита».