Защитник «Спартака» Хлусевич высказался о ситуации с Промесом

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

Напомним, вчера, 14 февраля, стало известно о том, что нидерландский суд приговорил 32-летнего нападающего к шести годам лишения свободы.

«Я вообще не знаю, о какой ситуации с Промесом вы говорите. Уголовное дело? Я не слежу за СМИ. Без понятия вообще», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

В текущем сезоне Промес провёл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.