Червиченко: «Что должен делать Абаскаль? Па-де-де плясать на бровке?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля из московского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Абаскаля заинтересован испанский «Кадис», однако сам тренер заявил, что не покинет «Спартак» текущей зимой.

По словам Червиченко, он не может определить уровень мотивации Абаскаля в России. Как отметил эксперт, сейчас не видно другого тренера, который мог бы стать в «Спартаке» более успешным, чем 34-летний испанец.

«Что должен делать Абаскаль? Па-де-де плясать на бровке? Команда идёт в верхней части таблицы. На первое место шансов нет, но в тройку ещё может попасть. Состав не самый сильный, а он не волшебник. Кто мог бы его явно заменить и быть для «Спартака» более комфортным и успешным?» — цитирует Червиченко Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. Отметим, что Абаскаль возглавляет «красно-белых» с 2022 года.