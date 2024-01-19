«Коринтианс» может арендовать Мантуана

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может перейти на правах аренды в «Коринтианс». Об этом сообщает Meu Timao.

По информации источника, покинуть «Зенит» Мантуана может вынудить приход в петербургскую команду другого бразильца Артура. Отмечается, что «Коринтианс» уже провёл переговоры с представителями 22-летнего футболиста.

Напомним, Мантуан перешёл в «Зенит» летом 2022 года именно из «Коринтианса». В текущем сезоне за «сине-бело-голубых» полузащитник провёл 22 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 3 миллиона евро.