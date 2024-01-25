В «Твенте» в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали информацию о договорённости по переходу нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что за 21-летнего костариканца московский клуб заплатит 15 миллионов евро, а сам футболист подпишет с «красно-белыми» соглашение, которое будет рассчитано на четыре с половиной года.

«Как часто бывает, люди слишком торопятся, на данный момент о сделке говорить рано», —ответили в пресс-службе нидерландского клуба.

В текущем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забив в них девять голов и отдав семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.