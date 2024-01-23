Агент Миливоевича: «Интереса из РПЛ к Луке нет»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника клуба «Шабаб Аль-Ахли» Луки Миливоевича, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

«Интереса из РПЛ к Луке нет. Такой трансфер сейчас не рассматривается», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний серб провёл за «Шабаб Аль-Ахли» 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Сербии в 2 миллиона евро.

Отметим, что ранее на протяжении шести лет полузащитник представлял английский клуб «Кристал Пэлас». Также в карьере Миливоевича были греческий «Олимпиакос», бельгийский «Андерлехт» и сербская «Црвена Звезда».