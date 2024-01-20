Петербургский «Зенит» принял решение насчёт будущего двух бразильских полузащитников. Речь идёт о Ду Кейросе и Густаво Мантуане, которых в последнее время связывают с возвращением на родину.

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Ду Кейрос наверняка покинет «Зенит» в это трансферное окно. Петербургский клуб не будет препятствовать уходу игрока. В то же время руководство не намерено отпускать Мантуана, поэтому его трансфер маловероятен.

В нынешнем сезоне 24-летний Ду Кейрос не отметился ни одним результативным действием в 10 матчах РПЛ. 22-летний Мантуан, в свою очередь, записал на свой актив 2 гола и 3 ассиста в 16 турах чемпионата.