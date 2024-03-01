Промесу запрещено покидать ОАЭ

Нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу нельзя покидать пределы ОАЭ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее стало известно, что футболист «красно-белых» был отпущен на свободу, однако пока речи о его возвращении в Россию не идет.

Напомним, Промес был задержан в аэропорту Дубая перед вылетом команды на гостевой поединок против «Зенита».

В текущем сезоне 32-летний нидерландец принял участие в 21 матче, в которых стал автором восьми забитых мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск.

Промеса выпустили на свободу