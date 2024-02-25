Ещенко: С таким подбором футболистов «Спартак» должен быть в тройке

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от выступления «красно-белых» во второй части нынешнего сезона РПЛ.

«От «Спартака» только самые положительные ожидания — чтобы добились поставленной цели. В атаке все хорошо получается, в защите же надо наладить, чтобы поменьше пропускать», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Как считает эксперт, «Спартак» просто обязан зацепиться за медали в этом розыгрыше Российской премьер-лиги с таким подбором хороших исполнителей.

По итогам 18 сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды 30 набранных очков, а отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет всего два балла.