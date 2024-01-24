Овчинников: «Абаскаль — перспективный европейский тренер, он неплохо делает свою работу»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

Эксперт назвал 34-летнего испанца неординарным и индивидуально сильным специалистом, который неплохо делает свою работу.

«Гильермо Абаскаль — перспективный европейский тренер, а не ноунейм. Необязательно быть знаменитым футболистом, чтобы работать тренером. По мне, Абаскаль делает свою работу неплохо, особенно учитывая то давление, которое всегда оказывается на тренера клуба такого уровня как «Спартак», — цитирует Овчинникова Sport24.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.