​Губерниев поздравил «Спартак» с ничьей в гостях у «Зенита»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий после матча девятнадцатого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Как известно, битва двух столиц не подарила зрителям забитых мячей – 0:0.

Губерниев поздравил «Спартак» с набором очков по итогам матча на «Газпром Арене».

«Спартак» надо поздравить. С такими проблемами не проиграть в гостях самому «Зениту»! Что касается «Зенита», то в центре поля всё явно перестраивается. И «Спартак» для себя сейчас очень вовремя пересёкся с этой перестройкой…» - написал Губерниев в телеграм-канале.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Факел». Матч пройдёт в воскресенье, 10 марта.

«Спартак» поднялся в турнирной таблице РПЛ