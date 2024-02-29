​В «Спартаке» отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ

Квинси Промес не смог вылететь со «Спартаком» из Дубая в Россию. Сообщалось, что нападающий «красно-белых» был задержан полицией.

В пресс-службе «Спартака» назвали ситуацию с Промесом непростой. Более широкий комментарий московский клуб не предоставил, о чём рассказывает телеграм-канал SHOT.

Стоит напомнить, что несколько недель назад Квинси Промес получил в Нидерландах шесть лет тюрьмы – игрока признали причастным к контрабанде наркотиков. Юристы Промеса заявили о намерении подавать апелляцию. Ещё раньше Промес получал полтора года тюрьмы за нанесение ранений родственнику. Апелляцию ещё не рассмотрели.

«Спартак» свой первый официальный матч в 2024 году проведёт 2 марта – против «Зенита».

Промеса не пустили в самолёт – «Спартак» улетел из Дубая без форварда