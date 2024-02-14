В «Райо Вальекано» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю

Спортивный директор «Райо Вальекано» Давид Кобеньо отреагировал на информацию о том, что мадридскому клубу интересен главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Ранее сообщалось, что Абаскаль находится в шорт-листе «Райо Вальекано» наряду с ещё тремя специалистами.

«Нет, мы не рассматриваем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. У нас будет работать другой специалист», — цитирует Кобеньо «Спорт-Экспресс».

После 24 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Райо Вальекано» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.