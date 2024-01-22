Президент «Кадиса» исключил приход Абаскаля в испанский клуб

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост наставника испанской команды.

По сведениям Canal Amarillo, Вискаино исключил приход в «Кадис» Абаскаля, а также Диего Мартинеса, Руби и Пабло Мачина. Президент отметил, что некоторые специалисты из этого списка действительно могли возглавить его команду, однако по разным причинам ни с кем из них заключить контракт не удалось.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.