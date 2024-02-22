Трансфер Угальде в «Спартак» стал одним из самых дорогих в истории клуба

Новичок «Спартака» Манфред Угальде стал вторым самым дорогим трансфером московского клуба. Журналисты сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заметили, что сумма 13 млн евро, которую «Спартак» заплатил «Твенте», стала одной из самых дорогих сделок в истории команды.

На сегодняшний день трансфер атакующего полузащитника Гуса Тиля из «АЗ Алкмаара» является самым дорогостоящим для «Спартака». В сезоне-2019/20 «красно-белые» заплатили за футболиста 18 млн евро.

Третьим в списке находится «опорник» Лукас Фернандо. Его трансфер «Спартаку» в сезоне-16/17 обошёлся в 12,5 млн евро. Тогда футболист перешёл из «Сампдории».

В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой позиции в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.