​Эксперты назвали фаворита матча «Зенит» – «Спартак»

В субботу, 2 марта 2024 года, в чемпионате России по футболу сыграют между собой «Зенит» и московский «Спартак». Эксперты букмекерских контор оценили шансы коллективов на успех.

По мнению экспертов хозяева поля добьются победы в предстоящем матче с вероятностью в 62,1%, а вот победа «красно-белых» оценена только в 16,6%. Ничейный исход матча возможен с вероятностью в 21,3%.

«Зенит» ушёл на зимние каникулы на втором месте, имея 36 баллов, у «Спартака» в копилке можно найти 30 очков, и клуб занимает пятое место в таблице.

Напомним, что матч «Зенит» – «Спартак» начнётся в 19:30 по московскому времени. Не пропустите бесплатную текстовую трансляцию поединка на нашем спортивном портале.