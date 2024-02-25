Бывший игрок «Спартака» Петкович назвал «Зенит» лучшей командой в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Марко Петкович назвал «Зенит» лучшей командой в России.

«Русский чемпионат изменился… Думаю, лучшая команда — «Зенит». Нет болельщиков на стадионе», — сказал Петкович.

Также защитник признался, что был бы рад вновь выступать в РПЛ.

Петкович играл за «Спартак» с 2017 по 2018 год. Сейчас 31-летний футболист представляет сербский клуб «Раднички».

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних сезонов чемпионата России подряд. После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.