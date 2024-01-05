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Орлов: «Сумма, заплаченная «Зенитом» за Педро, завышена СМИ»

05 Января 2024 • 11:35 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего «Коринтианса» Педро в «Зенит».

Ранее сообщалось, что за 17-летнего бразильца петербургский клуб заплатил 9 миллионов евро. По мнению Орлова, сумма трансфера слишком завышена.

«Эта сумма – фантазии автора, выдавшего эту информацию. Она не соответствует действительности и сильно завышена», – цитирует Орлова «Матч ТВ».

В составе «Коринтианса» Педро провёл в общей сложности 21 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 7 миллионов евро.

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