Кузьмичёв: «Я ждал большего от Артура»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об игре новичка «Зенита» Артура, который дебютировал в матче со «Спартаком».

«Я ждал большего от Артура, так как видел, как он играет в товарищеских матчах. Может, было волнение в матче со «Спартаком». Все-таки это его дебютная игра», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Функционер добавил, что Артур и Педро еще смогут себя показать в санкт-петербургской команде.

Матч 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился нулевой ничьей.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.