Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 19-го тура РПЛ.

- Какие результаты стали наиболее неожиданными?

- Неожиданностью стали итоги матчей двух лидеров чемпионата. Я ждал большего и от «Краснодара», и от «Зенита».

- Какие выводы можно сделать по матчу «Зенит» - «Спартак»? Что помешало питерцам набрать три очка?

- У «Зенита» было много новичков в этом матче. У него игра не получилась, особенно в концовке. После встречи я обратил внимание на то, как были расстроены футболисты хозяев, тренерский состав, и как радовались одному очку спартаковцы. Эти эмоции многое показали.

- Есть мнение, что лидеры «Зенита» сыграли ниже своих возможностей. Согласны?

- Вся команда не была изобретательна впереди, хотя владела инициативой. Местами питерцы выглядели неплохо, мяч хорошо ходил, но в заключительной стадии атаки команда была очень неубедительна. Она создала мало остроты, поэтому и голов не забила.

- После матча старший тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что его команда провела почти идеальный в тактическом отношении матч. Как вам показалось?

- Я не согласен. Он правильно поддерживает ребят, вдохновляет их своими словами. Просто очень неважно сыграл «Зенит». Не в полную силу. Там и выделить некого, кроме молодого Педро, который вышел в самом конце. Он обострил игру. Но я считаю, что в этой ничьей есть и недоработка Семака. Он мог поменять игру тактически, видя, что она не получается. Или выпустить раньше запасных. Того же Педро.

- Ничья ЦСКА с «Оренбургом» - это случайность?

- Нет. Это характерно для ЦСКА, который был до перерыва. Я ждал большего и никогда не сказал бы до тура, что будет ничья. «Армейцы» сильнее по составу и вообще по всему. Просто для москвичей случилось несчастье в концовке. Мяч пошел по такой дуге, что его тяжело было отразить. Этот гол не логичный.

- Однако автор гола Перес после матча сказал, что он целенаправленно и зряче наносил такой удар.

- Это бред. Там даже Месси не сказал бы, что он специально по такой дуге запустил мяч. Пусть Перес миллион раз ударит, и у него так больше не получится забить.

Реклама

- Как оцените победу «Динамо» над «Локомотивом»?

- «Динамо» понравилось, а гости выглядели очень бледно. Первый тайм – это жалкая тень «железнодорожников». У них не было скорости, драйва. Мы не увидели ни Дзюбу, который часто ведет партнеров за собой, ни команду.

- Тем не менее, в концовке гости могли побороться за ничью.

- У «Локомотива» очень хорошие футболисты, которые могут решать. Они встрепенулись, создали напряжение забитым мячом. Но этот матч был явно за «Динамо».

- «Бело-голубые» смогут побороться за второе место?

- Думаю, что два лидера, которые сейчас наверху, несмотря на осечку в этом туре, наверху таблицы и останутся.

Реклама

- «Краснодар» не удержал победу над «Рубином», хотя играл с ощутимым преимуществом. Он может и дальше терять очки?

- «Рубин» у любого соперника может отнимать очки. Это колючая команда. Но если «Краснодар» претендует на первое место, он должен всех обыгрывать.

Елена Григорьевская