Титов — об игровом времени Джикии: «Почему бы Абаскалю не перестроить схему игры в обороне?»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

Ранее агент 30-летнего футболиста заявил, что Джикия покинет клуб, если в «Спартаке» останется нынешний главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Титов считает, что Абаскаль мог бы изменить схему игры для того, чтобы использовать Джикию одновременно с сербом Срджаном Бабичем.

«Если у тебя в распоряжении есть два сильных левоногих защитника — Бабич и Джикия, почему бы тогда не перестроить схему игры в обороне под них?

Хотя, похоже, Абаскалю данный вопрос уже порядком надоел. Что ж, если он всё для себя решил, нам остаётся ждать матча с «Зенитом» и уже дальше делать какие-то выводы», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» лишь девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.