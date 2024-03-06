Бушманов: «Спартак» ни в чём не уступил «Зениту»

Российский тренер Евгений Бушманов оценил игру «Спартака» в минувшем матче чемпионата России с «Зенитом».

«Спартак» сыграл организованно, компактно, активно прессинговал. По большому счету, он ни в чем не уступил «Зениту», — цитирует Бушманова портал «РБ Спорт».

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился нулевой ничьей.

На данный момент «красно-белые» располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице, сумев набрать 31 очко в 19 турах.

Следующим соперником «Спартака» станет «Факел». Встреча запланирована на 10 марта, начало — в 19:00 по мск.