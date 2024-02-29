​Губерниев отреагировал на ситуацию с Промесом – игрока «Спартака» не пустили в самолёт

Нападающий Квинси Промес не смог улететь со «Спартаком» из Дубая. По какой-то причине футболиста не пустили в самолёт.

Комментарий по поводу сложившейся ситуации дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Интерпол – ты меня называла?» - написал Губерниев в своём телеграм-канале, будто бы используя мотив известной песни «Фантазёр».

Ранее сообщалось, что проблема Промеса не связана с его уголовным делом в Нидерландах. Ожидается, что футболист сможет вылететь в Москву в ближайшее время.

В субботу, 2 марта, «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Зенита».

​Промеса не пустили в самолёт – «Спартак» улетел из Дубая без форварда