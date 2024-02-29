Булыкин рассказал, от чего будет зависеть зрелищность в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, от чего будет зависеть зрелищность в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению эксперта, быстрый гол способен раскрепостить команды. Однако если он забит не будет, встреча может получиться малорезультативной.

«Первая официальная игра после сборов всегда игра очень важная, здесь начнут осторожно, и если кто-то первый забьёт быстрый гол, то нас будет ждать атакующая игра с большим количеством голов», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в ближайшую субботу, 2 марта. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что противостояние этих команд в первом круге завершилось победой «сине-бело-голубых» со счётом 3:1.