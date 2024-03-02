​«Дзюбы им не хватает»: Салихова указала на слабость «Зенита»

«Зенит» и «Спартак» не выявили сильнейшего в матче девятнадцатого тура Премьер-лиги – ничья 0:0. Своими мыслями после игры поделилась Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Это слабейший «Зенит» за все годы, без драйва и желания доминировать. Дзюбы им не хватает», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Салихова отметила, что приз лучшему игру матча стоило дать Даниилу Хлусевичу, который в одном из моментов спас «Спартак» от пропущенного гола.

Теперь «Спартак» будет готовиться к домашнему матчу Премьер-лиги против «Факела». Команды сыграют в воскресенье, 10 марта.

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