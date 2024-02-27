Игнатов: «Я стал более хладнокровным»

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, в чём он прибавил с начала текущего сезона.

«Если брать конкретно, мне кажется, что я прибавил в прессинге, в завершении. Плюс стал более хладнокровным», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В нынешней кампании 23-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.

После 18 туров «Спартак» находится на пятой позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 30 зачетных баллов.

2 марта «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.