Адвокат заявил, что Россия может экстрадировать Промеса

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал решение нидерландского суда приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

По словам Калинова, Россия сама должна будет принять решение о том, стоит ли экстрадировать Промеса.

«Между Россией и Нидерландами нет соглашения об экстрадиции. Есть правовые документы, которые позволяют экстрадировать человека при обращении Нидерландов. Так что по решению генпрокурора России этот запрос может быть удовлетворён», — цитирует Калинова «Газета.Ру».

При этом адвокат подчеркнул, что беспокоиться Промесу вряд ли стоит, так как в других подобных случаях обращения об экстрадиции удовлетворены не были.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Отметим, что срок действия контракта 32-летнего футболиста с московским клубом истекает уже в конце июня.