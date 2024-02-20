Орлов: «По матчу со «Спартаком» мы сможем объективно судить о «Зените»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Спартак».

Журналист считает, что по первой игре после длительного зимнего перерыва можно будет сделать определённые выводы о состоянии петербуржцев. При этом, как отметил Орлов, со временем форма команды может измениться.

«По этой игре мы сможем объективно судить о «Зените». И тем не менее вспомните весну прошлого года: в Ульяновске «Зенит» выглядел плохо, потом с трудом обыграли «Химки», набрали приличную форму только где-то к середине марта», — цитирует Орлова bobsoccer.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, опережая пятых «красно-белых» на шесть очков.