Стало известно, какая судейская бригада обслужит матч 19-го тура Российской премьер-лиги, в котором сыграют питерский «Зенит» и московский «Спартак».

Как сообщает Sport24, главным арбитром центрального матча первого тура после возобновления сезона будет Сергей Карасёв.

Напомним, что после первой части сезона «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» два балла, а «красно-белые» занимают пятую позицию.

Центральный матч тура состоится в субботу, 2 марта, на «Газпром Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.