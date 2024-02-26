Лепёхин — о новичках «Зенита»: Никто не бросился в глаза, как Халк в своё время

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился комментарием о зимней трансферной кампании санкт-петербургского клуба.

Эксперт заявил, что сейчас ему трудно кого-то выделить, ведь никто не бросается в глаза так, как это было с Халком.

«Поэтому сравнивать это трансферное окно с тем, когда в «Зенит» пришли Ракицкий, Азмун и Барриос, пока не очень уместно», — цитирует Лепёхина Legalbet.

При этом бывший футболист отметил, что новички могут не попадать в состав в весеннем отрезке сезона.

На данный момент «Зенит» находится на второй позиции в чемпионате России, набрав 36 баллов в 18 встречах.

2 марта «Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.