Радимов: «Мор, Шалимов и Ловчев верят в чемпионство «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между петербургской командой и «Спартаком», а также назвал людей, которые верят в чемпионство «красно-белых».

По мнению Радимова, обе команды будут играть на победу, так как в случае поражения они могут серьёзно осложнить себе задачу в борьбе за чемпионский титул.

«Остались ли те, кто верит в чемпионство «Спартака»? Я могу вам их перечислить! Это Эдуард Мор, Игорь Шалимов, Евгений Ловчев... (смеётся). С кем мы там ещё часто пересекаемся на телевизионных эфирах», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Также эксперт вспомнил об Александре Мостовом и Егоре Титове, отметив, что они также верят в «Спартак».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» сейчас отстают на восемь баллов.