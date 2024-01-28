Булыкин: «Большой вопрос, сможет ли Угальде адаптироваться к российскому футболу»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин выразил сомнения в том, что у возможного новичка «Спартака» Манфреда Угальде получится адаптироваться к российскому футболу.

«В Нидерландах играют в 4-3-3, стараются побольше забить, чтобы порадовать болельщиков. В России такого нет, здесь Угальде придётся намного сложнее. Большой вопрос, сможет ли он адаптироваться к российской действительности. И я удивлён, что в «Спартак» приходит футболист из Нидерландов, а не Португалии», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Ранее в агентстве 21-летнего костариканца сообщили, что Угальде уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра, после которого он станет игроком «Спартака».

В настоящий момент Угальде принадлежит клубу «Твенте». В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов Угальде провёл 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.