Тарханов: «Игроки «Зенита» гораздо сильнее футболистов «Краснодара»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Зенит» еще будет бороться с «Краснодаром». Конечно, у питерцев игроки гораздо сильнее. Я слабо верю в краснодарское чудо. Но быть может все, что угодно. Но все равно думаю, что «Зенит» станет чемпионом. Лично я именно в этом противостоянии болею за «Зенит» и за Семака. Хочу, чтобы Сергей снова занял первое место», — сказал Тарханов.

Напомним, после 18 туров лидером РПЛ является «Краснодар», в активе которого 38 набранных очков. «Зенит» идет на второй строчке, отставая от «быков» на два балла.