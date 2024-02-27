Игнатов: «Считаю, что нужно растить своих футболистов»

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о большом количестве легионеров в чемпионате России.

«Каждый клуб ведет свою политику, у нас много молодых, у кого‑то нет, просто другая идея. Я считаю, что нужно растить своих футболистов», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Игнатов появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников и стал автором четырех голевых передач.

В настоящий момент «Спартак» находится на пятой позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 30 зачетных баллов.

2 марта «Спартак» на выезде сойдется в противостоянии с «Зенитом». Начало матча 19-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск.