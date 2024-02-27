Игнатов — о поражении от «Ростова»: «Мы просто пропустили лёгкие голы»

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов высказался о единственном поражении столичной команды на зимних сборах.

Напомним, «красно-белые» крупно проиграли «Ростову» со счетом 0:3 в самом первом матче на сборах. Все остальные встречи «Спартак» выиграл с разгромным счетом, не пропустив ни одного мяча.

«Мы просто пропустили легкие голы. Если бы забили свои моменты, даже разговоров бы никаких не было», — заявил Игнатов «Матч ТВ».

Футболист считает, что самое главное — отталкиваться от своей игры.

После 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков.