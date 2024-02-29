Тарханов: «Думаю, «Зенит» победит «Спартак»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака».

«Очень интересный матч. Если «Зенит» проиграет, а «Краснодар» выиграет, то увеличится разрыв между командами. Интрига еще вырастет. Конечно, «Спартак» тоже просто так не отдаст игру. Думаю, питерцы победят на своем поле. Но от «Спартака» всегда можно ждать чего угодно», — сказал Тарханов.

Напомним, дерби двух столиц «Зенит» - «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта. Начало поединка 19-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по московскому времени.