Булыкин: «Если «Зенит» даст Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти»

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Зенит».

Эксперт полагает, что если такая сделка устроит все стороны, то трансфер Чалова может состояться.

«Это футбол, игроки меняют клубы, этим никого уже не удивишь. Если дают хорошую зарплату, то можно и перейти, главное, чтобы клубы договорились. Важно, чтобы все стороны получили выгоду из этой сделки, если она состоится», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Чалов не намерен выступать за другие российские клубы, кроме ЦСКА. Сейчас рыночная стоимость российского нападающего оценивается в 12 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая восьмой ЦСКА на восемь очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта нынешнего года.