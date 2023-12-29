Уткин выбрал между Романцевым и Газзаевым

Известный спортивный журналист Василий Уткин сделал выбор между бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым и экс-наставником ЦСКА Валерием Газзаевым.

«Романцев или Газзаев? Как тренер? Конечно, Романцев. Никакого сравнения», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, Романцев восемь раз приводил «Спартак» к чемпионскому титулу. Газзаев, в свою очередь, трижды становился чемпионом с ЦСКА и один раз завоёвывал золотые медали на посту наставника «Алании». Кроме того, вместе с «армейцами» специалист успел выиграть Кубок УЕФА (Лигу Европы) в 2005 году.